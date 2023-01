L’agente di Bianco | «La Fiorentina ha intenzione di tenerlo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Giuseppe Galli, procuratore di Alessandro, ha parlato del futuro del giocatore di proprietà dellaGiuseppe Galli, procuratore del giocatore dellaAlessandro, ha parlato a Radio Toscana. PAROLE – «Il ragazzo è contentissimo, il minutaggio che Italiano gli ha dato nelle amichevoli gli è servito per dimostrare che nella rosa della prima squadra può starci benissimo. Lahadi, delle offerte di prestito sono arrivate ma sono state tutte rispedite al mittente. Quando un giovane ha dei giocatori forte davanti può solo imparare da loro, per questo è importante stare con i grandi;ci teneva a rimanere in prima squadra perché ogni giorno può imparare dai compagni più ...