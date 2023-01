La vita bugiarda degli adulti | recensione della serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante

Radio Capital

Arriva su Netflix la trasposizione de Ladegli Adulti , l'ultimo, in senso cronologico (2019), romanzo di Elena Ferrante, autrice di cui non si conosce l'identità, diventata famosa per la saga de L'Amica Geniale (tutti i ...NETFLIX La piattaforma più popolare al mondo punta come al solito sulle serie tv, proponendo alcuni titoli semplicemente imperdibili come Ladegli adulti (4 gennaio), diretta da Edoardo ... Serie tv, Netflix: "La vita bugiarda degli adulti" dal 4 gennaio Arriva su Netflix la trasposizione de La Vita Bugiarda degli Adulti, l’ultimo, in senso cronologico (2019), romanzo di Elena Ferrante, autrice di cui non si conosce l’identità, diventata famosa per la ...La serie tv, disponibile su Netflix dal 4 gennaio, racconta il legame di una ragazzina con la zia rinnegata dalla famiglia, sullo sfondo di una Napoli bassa e sghimbescia ...