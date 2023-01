La Gazzetta dello Sport

'Mai sottovalutare il cuore di un campione'. La frase di Rudy Tomjanovich dedicata ad Hakeem Olajuwon e passata alla storia dello sport sembra coniata apposta per Tom Brady. Che a 45 anni perfeziona l'...... Bava sta preparando la valigia Roma - Ravenna, è ospite alla serata di chiusura della... immerso flusso di. Mi viene il gusto di parlare di libri, e favole. Perché, come Lamberto ... La ventesima meraviglia di Tom Brady, il mito che continua a sorprendere Il Natale a Gardaland dura tutti i weekend e dal 26 dicembre all’8 gennaio: tante le novità come il tunnel di ghiaccio ...Con l’allegra melodia dell’iconica canzone natalizia, “The dream is now forever”, è iniziata così la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter – l’appuntamento invernale del Parco che proseguirà fi ...