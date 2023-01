La trilogia di gelato Crema del mese | Gennaio 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lagustosa deldiè un palcoscenico che fa da trailer al nuovo anno. Dopo fuochi d’artificio e lenticchie si è fatto il pieno di energie per iniziare alla grande.è quel periodo che fa da limbo tra il ritorno alla quotidianità e la voglia di festeggiare ancora.ha pensato a tre gusti che possano assecondare questo dualismo di inizio anno ed accompagnarvi in ogni momento: dopo pranzo per addolcire lo smart working frenetico, durante la merenda per una pausa di felicità o dopo cena, come una ninna nanna conciliante il sonno. Si tratta di:e scorza di limone, noci pecan e gianduia classica.e scorze di limone Il mondoè una storia d’amore da raccontare, nata dal colpo di fulmine al primissimo assaggio ...