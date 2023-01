La scienza sacra di Papa Benedetto | le nostre battaglie da diversamente credenti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Laici impertinenti e anche sboccati, di Ratzinger qui ci eravamo innamorati presto. Era il braccio teologico di ungrande e terribile, Giovanni Paolo II, liberatore dell’Europa. Era il formidabile superprofessore di una, combinazione cabbalistica di ragione e tradizione, riflessione e fede. Uno strumento molto potente, la fede degli altri profumata di incenso, e senza l’odore delle pecore, al servizio dei grandi quesiti sul modo di vita occidentale e sui suoi “valori universali”, che poi sono i fragili criteri dell’esistenza umana. Credeva in Dio e avanzava l’ipotesi assoluta che Dio non ci fosse, pur di aiutare i famosi uomini di buona volontà a correggere il mondo “come se Dio ci fosse”. Il suo genio intellettuale procedeva per salti, per astrazioni, voleva essere capito e faceva di tutto, dalla tesi di laurea ai ...

