La salma di Benedetto XVI esposta in San Pietro | migliaia di fedeli in fila per rendere omaggio al Papa emerito

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Città del Vaticano – Le prime luci dell’alba illuminano una piazza Sanche si popola di persone. A, fin dalla prima mattina di oggi, si sono messi inper l’ultimo saluto al. La traslazione delladi Ratzinger dal monastero Mater Ecclesiae alla basilica è avvenuta alle ore 7:00. Il corpo del Pontefice è stato portato in basilica a bordo di un pulmino. Poi l’ingresso nella basilica vaticana dalla Porta della Preghiera alle 7:15. Come per tutti i Papi, il corpo è stato posto davanti l’altare della Confessione, a pochi passi dalla tomba di San. Quindi la celebrazione di un breve rito di preghiera, presieduto dal cardinal Gambetti, arciprete della basilica di Sanin Vaticano, durato fino alle 7:40. Poi è ...

Una folla di fedeli e di turisti si è radunata fin dalle prime luci del mattino in piazza San Pietro, in attesa di portare l'ultimo saluto al Papa emeritoXVI , la cuiè esposta, dalle 9, nella Basilica. La traslazione del corpo di Joseph Ratzinger dal monastero Mater è avvenuta, in forma privata, alle 7. Il breve rito, presieduto dal ...... Giorgia Meloni, hanno reso omaggio questa mattina al Papa emeritoXVI, morto l'ultimo ... Laè stata portata questa mattina dal monastero Mater Ecclesiae, dove ha vissuto dal ritiro nel ... Ratzinger, le prime immagini della salma di Benedetto XVI | Le sue ultime parole: "Signore ti amo" "E ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia seconda patria - ha scritto Ratzinger -. H ...Centinaia di fedeli e turisti in fila in piazza San Pietro dove, a partire dalle 9, nella Basilica è esposta la salma del Papa emerito Benedetto XVI. L'addio ...