La salma di Benedetto XVI da oggi a San Pietro | la DIRETTA

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dae per tre giorni la Basilica di Sanospiterà il feretro diXVI in una veglia pubblica. Giovedì si terranno i funerali di ...

TGCOM

Da oggi e per tre giorni la Basilica di San Pietro ospiterà il feretro diXVI in una veglia pubblica. Giovedì si terranno i funerali di ...LadiXVI compare, nella esposizione nella basilica vaticana, con un anello al dito: è quello con l'effige di Sanche gli era stato donato, secondo quanto si apprende, da ... Ratzinger, le prime immagini della salma di Benedetto XVI | Le sue ultime parole: "Signore ti amo" Migliaia i fedeli in fila per entrare nella basilica di San Pietro per un omaggio a Benedetto XVI la cui salma è esposta dalle 9 di questa mattina. Sono gruppi di religiosi e religiose ...La salma di Papa Ratzinger è stata esposta alla camera ardente dopo un trattamento di tanatoprassi, utilizzato anche per Pelé ...