La ragazza israeliana accoltellata a Roma | Non conoscevo il mio aggressore

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - "Nonil mioe non ho notato nessuno che mi seguiva prima dell'aggressione". Sarebbero queste le parole, secondo quanto apprende l'AGI da fonti ben informate, riferite dalla 24enneil 31 dicembre scorso alla stazione Termini di. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei poliziotti della Polfer che, quando possibile, riascolteranno la giovane in cerca di elementi utili alle indagini. Al momento la 24enne si trova ricoverata al Policlinico Umberto I. Le prime ricostruzioni La turistaè statapiù volte la sera di Capodanno alla stazione Termini di. A sferrare i colpi un uomo che, dopo averla ferita, è fuggito via. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed ...

