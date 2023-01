La preghiera a Maradona e le lacrime | ecco come Lele Adani ha vissuto i rigori tra Francia e Argentina | VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023): ildietro le quinte deitraLa, la sofferenza e infine la: così, ex calciatore e commentatore Rai, hai calci di rigore travalevoli per l’assegnazione della Coppa del Mondo, poi vinta dall’Albiceleste. A postare ildel dietro le quinte è stato lo stesso ex giocatore, che ha pubblicato il filmato sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede, che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio sudamericano e il tifo per la nazionale, mentre ...

Corriere TV

Gli ultimi momenti della finale di tra e visti da . L'ex calciatore, ora commentatore televisivo, ha vissuto con emozione il rigore finale di Montiel, alzando gli occhi al cielo per Diegoe poi inginocchiandosi per la vittoria dell'Albiceleste. Il video è stato postato dallo stesso Adani su Instagram, come modo per augurare un buon 2023 ai suoi fan. Video di LaPresse.Il rigore decisivo dell'Argentina, Adani guarda e soffre. Poi la festa Daniele Adani in ginocchio, con un'invocazione a Diego Armando, prima del rigore decisivo che ha regalato all'Argentina di Leo Messi la vittoria contro la Francia nella finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il commentatore della Rai, protagonista televisivo ... La reazione di Adani (e la preghiera a Maradona) al rigore decisivo dell’Argentina We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Gli ultimi momenti della finale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia visti da Daniele Adani. L'ex calciatore, ora commentatore televisivo, ha vissuto con emozione il rigore finale di ...