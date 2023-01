La Nucia-Valencia martedì 03 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Inizia la Copa dei Pipistrelli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La fine del 2022 è stata amarissima per il: dopo l’illusorio vantaggio siglato dal Matador Cavani, infatti, la squadra di Gattuso si è fatta rimontare e ha perso il sentitissimo derby della Comunitatna contro il Villarreal. Il gol del 2-1 siglato da Foyth proprio nel finale ha reso ancora più difficile l’accettazione del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Questo il quadro dei sedicesimi di finale che si disputeranno, in gara secca il 3, 4 e 5 gennaio: Ibiza Islas Pitiusas - Real Betis Cacereño - Real Madrid Intercity - Barcellona La...Ibiza Islas Pitiusas - Real Betis Cacereño - Real Madrid Intercity - Barcellona LaLogroñes - Real Sociedad Eldense - Athletic Bilbao Pontevedra - Maiorca Gimnastic de Tarragona - ... La Nucia-Valencia (martedì 03 gennaio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Inizia la Copa dei P... Squadre di 4^ divisione per i blancos di Ancelotti, il Barça di Xavi e il Valencia di Gattuso MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sorteggio fortunato ...