La musica e? casa mia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La mattina di capodanno non mi vede quasi mai di ottimo umore. Non perché io ami cominciare male un anno nuovo, sempre che questa idea di incipit che si ripete a cadenza annuale abbia poi un senso oltre il calendario, ma semplicemente perché, per mio carattere e mia attitudine, tendo a non riuscire mai a godermi appieno quelli che per gli altri sono giorni di festa. Figuriamoci quest’anno, che le feste le ho dovute passare a Milano, città nella quale passo anche il resto dell’anno, come in cinquantatré anni di vita era successo solo nel 2020, quando a costringermi e costringerci un po’ tutti, era stato un decreto leggi per provare a arginare la pandemia. Comunque, la mattina di capodanno 2023 è stata giusto un filo diversa da tutte le altre, perché, rimasto incon i miei familiari stretti e essendo quindi andato a dormire che non erano neanche le tre, mi sono ...