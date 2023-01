La fregata Gorshkov in rotta verso il Mediterraneo? Cosa sappiamo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella strana guerra fra Russia e Ucraina, lo schieramento dell’ammiraglioda parte di Vladimir Putin nelle acque europee è stato a lungo atteso come i Tartari di Buzzati. Dove si trova la Gorshov? Il varo, previsto da molti in queste ore, e strombazzato da numerosi media, tuttavia, non trova ancora riscontro nelle fonti ufficiale InsideOver.

ilmattino.it

La'Ammiraglio', della flotta di Putin , raggiungerà presto il Mediterraneo passando attraversando lo stretto di Gibilterra. Un evento che dovrà essere monitarto con molta attenzione ...La" Ammiraglio" della marina di Vladimir Putin si prepara a varcare lo stretto di Gibilterra per raggiungere il Mediterraneo armata dei missili ipersonici Zircon , definiti dallo ... Putin pronto all'attacco con i missili ipersonici Zircon Partita da Murmansk la supernave Gorshkov Si sta preparando ad arrivare nel Mediterraneo la “Ammiraglio Gorshkov”, la prima nave russa a schierare ufficialmente i missili ipersonici Zircon, progettati per superare le difese delle portaerei am ...È partita oggi da Murmansk, città russa vicino alla Finlandia e Norvegia. Si tratta dell'ammiraglia Gorshkov della marina di Putin. Cresce nel frattempo l'allarme Nato per ...