La famiglia Berlusconi vende il Giornale?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Se ne parla da settimane e sabato Nicola Porro, vicedirettore del quotidiano, ha detto che la vendita era stata completata, ma per ora non ci sono conferme dalla proprietà

Il quotidiano fondato da Indro Montanelli quasi mezzo secolo fa passa al proprietario di Libero e Il Tempo. Fatti, numeri, scenari Il Giornale dipassa a un'altraha venduto il suo quotidiano, fondato nel 1974 da Indro Montanelli, allaAngelucci. A rivelarlo, sabato, il vicedirettore del quotidiano milanese Nicola Porro. Anche se i ...Castagnetti, il tempo è scaduto! - di Maurizio Trinchitella* Questo Natale inè stato ... Perduto l'avversario storico () che ha costituito un elemento di aggregazione, si è scoperto ... Berlusconi ha venduto il Giornale: lo ha comprato la famiglia Angelucci Un brindisi per l'anno nuovo e uno per la conclusione dell'affare. Come anticipato dal Fatto, il 31 dicembre la famiglia Angelucci, già proprietaria di Libero e del Tempo, ha acquistato il Giornale da ...