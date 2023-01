La Croazia entra oggi nell' euro Il benvenuto di Christine Lagarde | ' Hanno lavorato duro e ci sono riusciti'

Agenzia ANSA

Zagabria , 2. Dieci anni dopo il suo ingresso nell'Unione europea, laè entrata a far parte dal primo gennaio dell'eurozona e dello spazio Schengen. 'Un momento storico', lo hanno definito le istituzioni croate nelle cerimonie che hanno accompagnato il doppio ...Laoggi nell'area dell'euro e adotta la moneta unica dieci anni dopo l'ingresso nell'Unione europea, avvenuto il primo gennaio 2013 con l'impegno da subito di guardare alla valuta dell'... La Croazia adotta l'euro ed entra nell'area Schengen Dal 1° gennaio 2023 la Hrvatska narodna banka, la banca centrale croata, è entrata a far parte dell'Eurosistema.