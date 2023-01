La confessione di Harry | “Rivoglio indietro mio padre e mio fratello Non doveva finire così”

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo l’uscita del documentario Netflix “e Meghan”, i dissapori tra il principe William e ilsono aumentati. Il 10 gennaio il secondo genito della famiglia reale rilascerà la sua autobiografia intitolata “Spare” che rischia di creare ulteriori discussioni all’interno della royal family. Il principeinoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Il principesogna “una famiglia, non un’istituzione” ma la famiglia reale britannica non intende “riconciliarsi” con lui e Meghan Markle. E’ quanto affermato dallo stessoin un’intervista rilasciata all’emittente televisiva “Itv” che sarà mandata in onda domenica sera, due giorni prima della pubblicazione di “Spare”, il libro di memorie del reale britannico. “Non hanno mostrato assolutamente alcuna ...