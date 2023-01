La Cometa dei Neanderthal torna dopo 50 mila anni | forse si potrà osservare a occhio nudo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023)aver fatto visita alla Terra 50.000fa al tempo dei, sta rindo laC/2022 E3 (ZTF), pronta a dare spettacolo nelle prime settimane del nuovo anno. Ladei50: la sivedere A fine gennaio infatti potrebbe diventare visibile a, ma già in questi giorni è nel mirino dei telescopi amatoriali degli astrofili di tutto il mondo, che stanno facendo a gara per ottenere lo scatto perfetto. Proprio come quello realizzato dallo statunitense Dan Bartlett e pubblicato dalla Nasa, il primo a mostrare in dettaglio la vaporosa chioma verde, la coda di ioni e la lunga coda di ...