La Coach Risponde Come mantenersi ottimisti nonostante tutto

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Gli ultimi anni hanno messo a dura prova la capacità di tutti di vivere il presente in maniera piena e guardare al futuro con fiducia. La pandemia e la guerra hanno generato un flusso di negatività e paura che è penetrato in maniera pervasiva e in profondità nel quotidiano e ha minato in maniera più e meno grave il benessere e la felicità di ciascuno. L’incertezza e l’instabilità globali hanno amplificato l’insicurezza e le preoccupazioni con le quali ognuno fa i conti e chi era più fragile ha finito per cedere alla convinzione cheva male e andrà sempre peggio. L’invito a mantenere l’ottimismo nei momenti più bui – o che tali sembrano – suonauna provocazione. Eppure, un mindset positivo è proprio quello che serve ...