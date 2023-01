La capogruppo M5S al Senato Floridia | «C’è timore che i 35 milioni per l’interconnessione delle scuole siano stati accantonati»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’interrogazione aldi cui Giornalettismo vi ha parlato sullo stanziamento dei 35di euro per la rete di interconnessione nel mondo della scuola italiana, volta a favorire la digitalizzazione dell’istruzione – sia per la didattica, sia per la sua amministrazione – rivela una verità che potrebbe apparire scomoda e che potrebbe mettere in discussione parteiniziative dell’attuale governo a proposito della transizione digitale. Il tutto nonostante le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno sull’importanza dello sguardo alla modernità e all’innovazione. La disposizione di legge che incrementa il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha previsto successivamente la realizzazione di una piattaforma pernazionale dell’istruzione, con 35 ...

Il Piccolo

A dichiararlo è Antonino Randazzo, consigliere comunale edele a Palazzo delle Aquile. "I forni crematori continuano a non funzionare - continua Randazzo - e in base ai report forniti ...Le parole dellaRaffaella Paita vanno proprio in questa direzione: apertura sulle riforme per il bene del Paese, ma solo se il governo fa sul serio. Mentre al Nazareno, distratti dai ... M5S: "Il sindaco disorientato A noi sembra lo sia il capogruppo ... PALERMO – “Il 2022 si conclude con oltre 1300 bare in deposito presso il Cimitero dei Rotoli di Palermo. È cambiata l’amministrazione comunale ma non cambia il volto della vergogna“. A dichiararlo è A ...Il MoVimento 5 Stelle critica il giudizio della giunta Ghilardi sul proprio operato relativo al punto 8 del programma elettorale "Meno tasse" e lo fa analizzando i dati Irpef e Tari: «E' solo uno slog ...