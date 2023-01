«La campagna di vaccinazione deve proseguire» | l’appello di Magrini Aifa | l’urgenza per fragili con l’incognita Cina

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Non si vive di sola rendita. La». Il direttore generale dell’Agenzia italiana del Farmaco () Nicolain un’intervista a la Repubblica oggi lancia un appello a vacrsi nei confronti dei soggetti, cioè anziani e immunodepressi. Ovvero gli anziani e le persone che hanno problemi di salute e potrebbero essere a rischio della vita se contraessero Covid-19. Fra le persone a rischio per ragioni anagrafiche a fare la quarta dose è stato finora il 43% con più di 80 anni, il 30% della fascia fra i 70 e i 79 e meno del 19% della fascia 60-69. «Decisamente non abbastanza per chi è a rischio», dice. Anche se spiega che non c’è confronto tra noi e la: «Siamo vacti di ...

Risultato: durante il periodo esaminato, ladia New York avrebbe evitato spese sanitarie per un valore di 27,96 miliardi di dollari e 315 mila potenziali anni di vita persi. Il ...Per Magrini ladiè stata in pausa di riflessione "anche politica, per l'insediamento del nuovo governo. Lì, all'inizio della stagione delle infezioni respiratorie, sarebbe ... Magrini (Aifa): "Con i vaccini non dobbiamo sederci sugli allori. La campagna deve proseguire" Nicola Magrini, direttore generale di un'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), in una intervista a 'la Repubblica'. "Col cambio di governo abbiamo assistito ad alcune esitazioni ..." ...L’investimento enorme che è stato messo in campo in poco tempo per garantire campagne vaccinali anti-COVID di massa, è valso la pena in termini di ritorno economico