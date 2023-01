La Befana in piazza Mercato a Napoli | arriva la Fiera del giocattolo e della calza

Napoli da Vivere

... bevande, musica, spettacoli per grandi e piccoli, la, un po' di sport e tanto altro, il tutto portato indalle associazioni cotignolesi. Giovedì 5 gennaio alle 17 aperitivo e si ...Mercatino di Natale inEroi della Libertà, fino all'8 gennaio 15.30 - 18.30 . 'Mare Nostrum':... 23° Torneo delladi Pallavolo giovanile organizzato dall'Alassio Volley in collaborazione ... La Festa dell'Epifania in piazza Mercato a Napoli: Notte bianca della ... Le feste non sono ancora finite, mancano i festeggiamenti per la Befana e Napoli si prepara alla grande. Dal 3 al 5 gennaio il villaggio della Befana sorgerà in Piazza Mercato, concludendo così il pro ...Dopo due anni di stop forzato, ritorna la Befana Unitalsi. L'attività – si legge nella nota - è sempre stata la più attesa dai piccoli, per una mattinata di festa, sorrisi, comunità. Solitamente itin ...