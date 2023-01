La befana a Roma | tutti gli eventi della capitale

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Se siete amanti dei mercatini, non potete rinunciare ad una bella passeggiata a Piazza Navona. Nel cuoretra bancarelle, artisti di strada e giochi potrete incontrare la simpatica vecchietta. Inoltre in programma un ricco programma dicon acrobati, giocolieri, musicisti, attori e artisti circensi. Simonenò si esibisce in “Hop–Hop” tra giocoleria, verticalismo, manipolazione di oggetti e gioco clownesco; Nicola Macchiarlo propone animazione su trampoli, giocoleria e arte di strada nel “SuperStandardShow”; Lorenzo Aureli con “Light” realizzerà uno spettacolo di acrobatica e clownerie; Circomare Teatro mette in scena “Meno male che è Natale”, rivisitazione ironica e dissacrante del racconto “Un Canto di Natale” di C. Dickens; Niccolò Frasso è protagonista di “Leggermente Frizzante”, spettacolo ...