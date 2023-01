Kenny Omega | “Ecco perché non ho mai voluto firmare per la WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Con oltre 20 anni di esperienza sul ring,sta costruendo una grande carriera pur senza aver mai militato attivamente in WWE. Anche se ha trascorso un breve periodo nella Deep South Wrestling, una ex compagnia di sviluppo della WWE, la “Best Bout Machine” la carriera disi è consolidata con le esperienze nella DDT, nella NJPW e, più recentemente, nella AEW. “Mi sentivo insicuro” In una recente intervista con Monthly Puroresu, l’ex campione dei pesi massimi IWGP ha parlato della sua carriera e di come la sua breve permanenza nella DSW lo abbia dissuaso dal voler continuare la sua carriera nella WWE. “Mi sentivo insicuro nella mia comprensione del business del wrestling professionistico”, ha ammesso, dicendo che forse il wrestling non era quello che pensava fosse durante quelle fasi ...