Juventus | Pellegrini verso l’addio all’Eintracht | potrebbe tornare in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tra i diversi nomi a gravitare intorno alla Lazio, ci sarebbe ora quello di Luca. I biancocelesti sarebbero del resto al momento tra le priorità del classe ’99, con in mente l’obiettivo diinA. Per il ritorno in Italia del terzino della, ceduto in prestito alla Eintracht Francoforte, la Lazio avrebbe bisogno però prima di ragionare su delle eventuali cessioni. Il club stesso avrebbe manifestato delle perplessità in merito, considerandolo un ingaggio non particolarmente conveniente in termini di spesa. Luca(Photo by Lars Baron/Getty Images) La Lazio tra gli interessi di: il classe ’99 disposto a rinunce in termini di guadagno pur diinA Tra i principali interessi ...