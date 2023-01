Juventus | nel mirino un giovane portiere per il dopo Szczesny

Tuttosport

... "Ci eravamo messi d'accordo cosìcaso in qui qualcuno avesse vinto il Mondiale" ha sottolineato il tecnico bianconero. Sullo stesso argomentoDi Maria e Paredes, l'accoglienza di ......la'. POGBA E DI MARIA - 'Non vedo come si possano discutere calciatori del loro livello: non devono dimostrare nulla da quel punto di vista, l'ultima conferma è arrivata dall'argentino... Juventus, cosa succederà con il riscatto di Paredes Logo Napoli, il significato che c'è dietro la scelta dell'asino nel logo e nello stemma della squadra partenopea."Conosco bene la mentalità juventina: ero certo che avrebbero rimontato. E su Carnesecchi: sì, ha struttura e mezzi per ambire a un club di primissima fascia" ...