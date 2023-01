Juventus | difficile il riscatto di Paredes

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Leandro, centrocampista della, è sempre più lontano dal club bianconero nella prossima stagione Leandro, centrocampista della, è sempre più lontano dal club bianconero nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista non ha soddisfatto le attese della dirigenza della Vecchia Signora e, a meno che non faccia una seconda parte di campionato strabiliante, non verrà riscattato dalla società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

