Juventus | Di Maria e Paredes sono tornati a Torino

Blasting News Italia

Angel Die Leandro sono rientrati a Torino. I due argentini della, freschi campioni del mondo in Qatar, sono atterrati all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e potranno riaggregarsi al gruppo ...Laavrà a disposizione Chiesa e Di: ha avuto parecchi infortunati, ma così alcuni giovani hanno avuto spazio, Il Marocco della Serie A La Lazio, non ha i favori della critica, ma ... Juventus, siparietto social Rami-Di Maria, la moglie a difesa del nazionale argentino La Juventus riaccoglie Di Maria e Paredes: i Campioni del mondo sono hanno fatto rientro a Torino dopo le vacanze ...Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati a Torino. I due argentini della Juventus, freschi campioni del mondo in Qatar, sono atterrati in mattinata all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e pot ...