Juventus | Di Maria e Paredes sono tornati a Torino

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Massimiliano Allegri e i tifosi dellahanno dovuto attendere fino a oggi, lunedì 2 gennaio, ma ora Angel Die Leandrodi nuovo a. I due argentini, reduci dal successo ai Mondiali e dalle successive vacanze in Sud America,atterrati all’aeroporto di Caselle e potranno riaggregarsi al gruppo bianconero, che oggi proseguirà gli allenamenti alla Continassa in vista del mach contro la Cremonese. I due calciatori dovranno cercare di farsi perdonare dai propri tifosi, considerati i malumori espressi sui social per il loro rientro tardivo rispetto agli altri compagni di nazionale SportFace.

Blasting News Italia

Sullo stesso argomentoDie Paredes, l'accoglienza di Bonucci Ad accogliere Die Paredes ci ha pensato Bonucci . Il capitano ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ...Può ambire a un club di primissima fascia, come la'. POGBA E DI- 'Non vedo come si possano discutere calciatori del loro livello: non devono dimostrare nulla da quel punto di vista, l'... Juventus, siparietto social Rami-Di Maria, la moglie a difesa del nazionale argentino Di Maria e Paredes sono arrivati a Torino. I due argentini della Juventus, freschi campioni del mondo in Qatar, sono pronti per riaggregarsi al gruppo di Allegri, che in giornata proseguirà gli allena ...TORINO - Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati a Torino. I due argentini della Juventus, freschi campioni del mondo in Qatar, sono atterrati all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e ...