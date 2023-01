Juventus | Christillin | “Io Presidente? Ne sarei onerata | ma non è una cosa praticabile”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Per carità, neonorata, ma non è unaassolutamente, in nessun modo”. Intervenuta a “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, Evelinaesclude la possibilità di accettare la presidenza dellao di ricoprire un nuovo incarico in società dopo le dimissioni dell’intero Cda che hanno messo fine all’era Agnelli. “È giustissimo quello che ha fatto la proprietà, azzerando quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il Cda, lo avete visto, è molto snello con 5 persone di super professionisti nel campo legale-commercialistico-finanziario. Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, è l’obiettivo primario. Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato, o saranno parametri zero o non si può spendere”. Una società ...