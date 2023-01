Juve | ecco il saluto di Di Maria e Paredes VIDEO

Tuttocampo

Calciomercato Juventus, bianconeri già proiettati al futuro e avrebbero scelto già l'erede tra i pali: i dettagli dell'operazione. La Juventus non si ferma mai e guarda già al futuro. Tra i tanti ...Mah! Cosa avrà fatto l'ex numero dieci della, a parte questo, per essere massacrato dai moralisti da tastiera Ha postato una foto mentre lui e la moglie accarezzano due teneri pinguini. Eh già, ... Juve: Ecco l'erede di Szczesny L'Europa League potrebbe essere un obiettivo primario per la Juventus nella seconda parte di stagione: ecco il parere di Paolo De Paola ...La Juventus continua il casting per il terzino destro. I preferiti, riporta Tuttosport, sono Ivan Fresneda del Valladolid e Diogo Dalot del ...