Juve | Di Maria e Paredes sono tornati | il benvenuto di Bonucci e i tifosi da riconquistare

Tuttosport

TORINO - Angel Die Leandro Paredes sono rientrati a Torino. I due argentini della Juventus , freschi campioni del mondo in Qatar, sono atterrati all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e potranno riaggregarsi al ...Sui social è delirio, il più bersagliato è Di: "Ma ti sei dimenticato dellaOcchio cerca di fare il professionista e amare laaltrimenti te ne vai come sei venuto", oppure: "Sarà il ... Juve-Di Maria, al via l'atto secondo: quando rientra e il futuro Ad accogliere Di Maria e Paredes ci ha pensato Bonucci. Il capitano ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove posa con i due compagni di squadra: "Bentornati Campioni" - il messaggio del ...La Juventus sarebbe molto interessata all'acquisto del cartellino di Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell'Atalanta, attualmente in prestito alla Cremonese: come riportato da "La Stampa", ...