Juve | Di Maria e Paredes sono tornati | «Ci vediamo presto» I tifosi | «Dove | al J Medical?»

TORINO - Dalle feste in Argentina agli insulti dei tifosi a Torino . Un improvviso cambio di clima per Angel die Leandro Paredes , tornati in Italia per allenarsi con la Juventus dopo la vacanza seguita al trionfo ai Mondiali in Qatar con la maglia della ' Seleccion '. Un rientro celebrato sui social ...Laureatosi campione del mondo 2022 in Qatar, insieme ai suoi compagni e coronando un sogno che inseguiva fin da bambino, Angel Diè oggettivamente uno dei calciatori più vincenti al mondo in ... Juve-Di Maria, al via l'atto secondo: quando rientra e il futuro Di Maria Paredes Juventus. Di Maria e Paredes, tifosi infuriati sui social. Il permesso speciale di cui hanno goduto i due campioni del mondo non ha reso felici i sostenitori della Juventus, considera ...La Juventus in attesa, Massimo Pavan stempera le acque pensando alla stagione in corso: ricorda il caso avvenuto contro la Salernitana ...