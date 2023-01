Juve | Christillin | ' Io presidente? Ne sarei onorata ma è impraticabile'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Iodellantus? Ne, ma non sarebbe praticabile in nessun modo" . Evelina, membro del consiglio della Fifa e tifosa bianconera, spegne sul nascere l'ipotesi di ...

Corriere della Sera

"Io presidente della Juventus Ne sarei onorata, ma non sarebbe praticabile in nessun modo" . Evelina, membro del consiglio della Fifa e tifosa bianconera, spegne sul nascere l'ipotesi di un suo incarico all'interno del club. "È giustissimo quello che ha fatto la proprietà, azzerando ...Lo dice a Radio Anch'io sport Evelina, membro del consiglio Fifa e tifosa Juventus. 'Ho ... Lo aspettiamo, ma non mi scandalizzo troppo per le foto sulla neve, mi sembra peggio che lal'... Evelina Christillin: «Io presidente della Juve Ne sarei onorata ma non posso» Il dirigente del consiglio della Fifa e tifosa bianconera sul futuro del club: "Giusto puntare sui giovani. Speriamo che Pogba scenda dalle nevi" ...Evelina Christillin, membro del consiglio della FIFA, ha parlato della ripresa ormai imminente della Serie A ai microfoni di Rai Radio 1.