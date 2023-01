Juve | altro che Grimaldo | il terzino sinistro perfetto è a portata di mano

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilper lanon è. Si tratta bensì di un giocatore praticamente adi: ecco chi è. L’interesse dellanei confronti dinon è un mistero. La posizione di Alex Sandro è decisamente sfavorevole, tanto che la società bianconera starebbe pensando di cederlo già da questa finestra di mercato invernale. InstagramNon sarà difficile chiaramente. Le pretendenti ci sono, soprattutto in Spagna, e a quel punto la volontà del giocatore non sarebbe più un ostacolo invalidante. L’unico nodo da sciogliere sarebbe la scelta del giocatore. Lo spagnolo del Benfica sarebbe un lusso, che in una situazione come questa sarebbe del tutto non necessario. Il suo pari ruolo è a pochi chilometri di ...