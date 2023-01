Juve | Allegri sorride | recuperato un titolare per la Cremonese

Tuttosport

Nel 3 - 5 - 2 di, avranno un compito ben preciso: Di Maria si giocherà il posto di seconda punta, mentre Paredes dovrebbe essere il regista titolare affiancato da Locatelli e Rabiot, in ...Lascalda i motori per ripartire bene in Serie A dopo la lunga pausa per il mondiale. Con il rientro di Paredes e Di Maria la rosa è al completo, anche sedeve fare la conta degli ... Cremonese-Juve, Braida esclusivo: "Allegri il migliore nelle difficoltà" A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore dell'Inter ed opinionista Sky.Il classe 2001 sarà molto probabilmente titolare, viste le condizioni di Cuadrado Infatti gli uomini di Allegri non possono frenare la propria corsa, iniziata con la vittoria del Derby. Infatti, secon ...