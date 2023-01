Joe pubblica “Contrabbasso ambient – Bass new day” | l’intervista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) BOLOGNA – Francesco Passerini, in arte “Joe”, è unista/contrabista e compositore di Dozza, paese in provincia di Bologna. Di recente hato un disco, “new day”, dove esplora atmosfere e sonoritàclassico. Chiediamo ora a Francesco “Joe” il suo percorso musicale. Quando, come e cosa ti ha spinto a studiare uno strumento? «Mio padre era musicista. Un giorno in garage focalizzai il mio sguardo su uno strumento abbandonato, gli chiesi cosa fosse e mi rispose: “è uno elettrico”. Lo presi e iniziai a provare a suonarlo. Con il passare del tempo mi sono diplomato inal conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena». Dopo il diploma in ...

