Jeremy Renner travolto dalla neve | l’attore in condizioni critiche ma stabili

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) –, noto per il ruolo di Occhio di Falco nella saga ‘Avengers’ della Marvel, è inmadopo aver subito un incidente mentre spalava lanella sua proprietà in Nevada. Lo ha comunicato un rappresentante del51enne. “Possiamo confermare cheè ricoverato in ospedale inmaa causa delle ferite subite durante la spalatura delladomenica. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha affermato. L’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato di aver risposto a una segnalazione di un infortunio traumatico nell’area di Mt. Rose ...

