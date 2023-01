Jeremy Renner | l' Occhio di falco Marvel | in condizioni critiche dopo un incidente mentre spalava la neve

(Di lunedì 2 gennaio 2023), l'didegli Avengers, è inma stabili in ospedale in seguito a unavvenuto ierila, l'attore che interpretadinegli Avengers, è stato ricoverato in ospedaleunavvenuto domenica 1° gennaio. "Possiamo confermare cheè inma stabili con le ferite subiteessere stato vittima di unmeteorologico durante la spalatura dellaoggi", ha detto a The Hollywood ...

RaiNews

L'attore americano, due volte candidato al premio Oscar e noto per il ruolo di "Occhio di falco" negli Avengers di Marvel, è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre spalava la neve. Lo ha ...Una terribile notizia arriva dagli Usa, l'attoreè grave dopo un incidente mentre spazzava la neve . Da quanto si apprende il celebre interprete degli Avengers reso famoso dal crudo e monumentale 'The Hurt Locker' sarebbe in condizioni ... "Jeremy Renner è grave": l'attore degli Avengers ferito mentre spalava la neve Ore di preoccupazione per Jeremy Renner dopo un incidente sulla neve. L'attore di Avengers, due volte candidato al premio Oscar, versa in condizioni «critiche ma ...L'attore statunitense Jeremy Renner ha avuto un brutto incidente mentre spalava la neve: le sue condizioni sarebbero critiche ma stabili.