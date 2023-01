Jeremy Renner | l' attore degli Avengers in condizioni critiche | incidente mentre spalava la neve

RaiNews

Ore di preoccupazione per Jeremy Renner dopo un incidente sulla neve. L'attore di "Avengers", due volte candidato al premio Oscar, versa in condizioni critiche ma stabili. Lo ha fatto sapere un portavoce del 51enne. L'attore è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente inerente alle condizioni meteorologiche.