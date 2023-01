Jeremy Renner in gravi condizioni | Video completo del salvataggio in montagna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il protagonista degli Avengers è rimasto vittima di un grave incidente in: ildellascia i brividi. Cos'è successo all'attore americano interprete di Occhio di Falco? Questa mattina l'agente diRenenr ha annunciato una notizia che nessuno avrebbe voluto mai ascoltare. L'attore americano è rimasto vittima di un grave incidente nella sua proprietà in Nevada. Attualmente le suesonoma il suo ufficio stampa ha dichiarato che sta ricevendo cure eccellenti. La sua famiglia è con lui per sostenerlo nell'ennesima sfida che questa volta però non si consuma sul set fittizio degli Avengers.è uno degli attori più amati al mondo e vanta ben due candidature agli Oscar. L'attore interpreta da anni il ruolo di Occhio di ...