Jeremy Renner in condizioni critiche ma stabili dopo un incidente con lo spazzaneve

L' attore americano, due volte candidato al premio Oscar e noto per il ruolo di Occhio di falco negli Avengers della Marvel, è in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre spalava la ...Il 2023 si apre con una brutta notizia per i fan del cinema e dell'universo Marvel : nelle ultime ore dagli Stati Uniti hanno riportato cheè rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nella giornata di domenica 1 gennaio. Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter , la star di Hawkeye e protagonista del Marvel ... "Jeremy Renner è grave": l'attore degli Avengers ferito mentre spalava la neve L’attore americano Jeremy Renner ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella sua casa, mentre spalava la neve. La notizia è stata data dal suo agente, che ha spiegato: «La sua fami ...Cosa è successo e come sta l'attore degli Avengers Jeremy Renner, coinvolto in un grave incindente mentre spalava la neve nel suo ranch ...