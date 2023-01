Jeremy Renner ha avuto un incidente ed è grave | l’attore di The Avengers travolto dalla neve

(Di lunedì 2 gennaio 2023)haunmentre spalava lae ora è in condizioni gravi. A riportarlo è stato il suo agente ai media USA, tra cui The Hollywood Reporter. Senza entrare nei dettagli, si apprende chedi Theè stato, che in questi giorni sta cadendo copiosa nelle regioni montane degli Stati Uniti, registrando temperature polari, mai viste prima. “La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha aggiunto poi l’agente.possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe, un’area che si trova presso Reno, Nevada. Nelle scorse settimane, la zona è stata colpita dalle tempeste di. ...

RaiNews

AGI - L'attore americano, due volte candidato al premio Oscar e noto per il ruolo di 'Occhio di falco' negli Avengers di Marvel, è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre spalava la neve. Lo ha ...È in gravi condizioni l'attore americano, 51 anni, rimasto vittima di un brutto incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. Le prime notizie sull'accaduto sono state riportate dal sito Deadline , che ... "Jeremy Renner è grave": l'attore degli Avengers ferito mentre spalava la neve Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E' rimasto ferito mentre spazzava la neve La star degli ‘Avengers‘ Jeremy Renner è in cura per le gravi ferite riportate mentre stava spazzando della neve. Lo ha dichiarato domenica il… Leggi ...