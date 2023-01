Italia | Mancini | Il Napoli ha buone possibilità per lo scudetto | mio figlio già cinque anni fa mi disse che Kvara era forte

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roberto, c.t. dell', ha rilasciato un' intervista a "La Gazzetta dello Sport", ecco le sue dichiarazioni: Già che azzecca pronostici: a chi lo? "Questa è troppo difficile, e dopo 50 giorni di sosta anche di più. Ma ilha: otto punti di vantaggio e un gruppo collaudato che ha anche aggiunto due-tre giocatori forti". Undici vittorie prima della sosta:danneggiato dallo stop, o gli serviva? "Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre". A gennaio ilincontra Inter, Juve e Roma: il campionato si decide già in ...

Sport Mediaset

Robertospera che l'anno nuovo sia quello della rinascita azzurra dopo un Mondiale, il secondo di fila, vissuto dall'da spettatrice. "Dove potevamo arrivare Troppo facile parlare dopo ...Robertosi mette le spalle la tristezza del 2022 e a cuore aperto racconta il 'calcio che riparte' ... noi avremmo potuto fare bene, anche provare a vincere, perché in questi tornei l'è ... Mancini: "Italia nel segno di Chiesa e Zaniolo. Potevamo giocarci il Mondiale" - Sportmediaset 'Spero che il 2023 sia l'anno di Chiesa e Zaniolo' ROMA (ITALPRESS) - 'Cosa chiedo al 2023 Che non porti niente, ma non tolga più niente a ...In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato del campionato in corso, facendo un paragone con il Mondiale appena finito. Ecco ...