Ischia | pescatore trova sacchetti pieni di soldi | “All’interno 10 milioni di lire”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Rimento singolare a. Domenico, 39 anni,di Lacco Ameno, ha recuperato quattro buste in plastica, tutte voluminose, sulla spiaggia del borgo di Sant’Angelo.un vero e proprio tesoro: 10di vecchie, divise in tagli da centomila e cinquecentomila, molte distrutte e deteriorate dal tempo e dall’acqua, e anche qualche valuta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Meridiano News

Le banconote, distrutte o deteriorate, rinvenute lungo il litorale di Sant'Angelo: i risparmi di un'isolana, il bottino di un contrabbandiere o l'incasso di un peschereccio ...Durante le operazioni i carabinieri della motovedetta dihanno elevato 21 sanzioni per un ...per pescatori professionali non imbarcati a ruolino e l'omessa iscrizione al registro di... Ischia, pescatore trova sacchetti con all'interno 10 milioni di vecchie ... Domenico Schiano, pescatore di 39 anni, diventato famoso su TikTok, ha fatto un ritrovamento incredibile. Martedì 27 dicembre 2022, Domenico stava passeggiando sulla spiaggia del borgo di Sant’Angelo, ...Sull'isola si fanno già diverse ipotesi: dai risparmi di un'anziana finiti in mare all'incasso di un peschereccio andato perduto ...