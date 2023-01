Iran | rilasciati i quattro calciatori arrestati a Capodanno Pugno duro di Teheran | ripristinati i controlli sul velo islamico

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono statidalle autoritàiane il’1 gennaio per aver partecipato a una festa di, alla quale erano presenti sia uomini che donne e dove si è consumato alcol. «Tutti ipresenti alla festa di compleanno nella città di Damavand sono stati», ha dichiarato il Club dei giovani giornalisti (Yjc), un’agenzia di stampa legata alla tv di Stato, citando una fonte anonima. La denuncia era partita da alcuni vicini che hanno segnalato alle autorità didi aver sentito urla e schiamazzi. La polizia, intervenuta sul posto, aveva disposto l’arresto in virtù del fatto che inè severamente vietato organizzare e partecipare a feste miste tra uomini e ...

..."Tutti i calciatori presenti alla festa di compleanno nella città di Damavand sono stati"... La polizia, intervenuta sul posto, aveva disposto l'arresto in virtù del fatto che inè ...... e siano statidopo poco. L'episodio rimarca però il fatto che dalla Rivoluzione islamica del 1979 inè vietato partecipare a feste miste, con uomini e donne, e bere alcolici. Intanto ... Iran, rilasciati i quattro calciatori arrestati a Capodanno. Pugno duro ... Rivoluzione è cambiamento radicale e non qualche concessione strappata al regime che si combatte. Tanto più quando il regime in questione, quello teocratico-militare iraniano ...Il Presidente della Corte Suprema iraniana Gholam Hosein Mohseni Ejei ha dichiarato lunedì che 3.000 prigionieri saranno rilasciati nei prossimi giorni in occasione dell’anniversario, che cade martedì ...