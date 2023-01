Iran | il 30enne pestato a morte dalla polizia aveva studiato a Bologna Il coinquilino | “Era tornato a casa perché la mamma era malata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023)no vissuto insieme per due mesi alla fine del 2020, in un piccolo appartamento a. Entrambi erano arrivati in Italia per studiare e costruirsi una vita fuori dal loro paese, l’. Poi le loro strade si erano divise, ma i due erano rimasti in contatto. Ora che Mehdi Zare Ashkzari è morto in seguito alle torture delladi Teheran, dopo essere stato arrestato nel corso delle manifestazioni che da oltre tre mesi scuotono la nazione, l’exAlireza Hashemi parlando con Repubblica ricorda i due mesi passati insieme in Italia. “Ho letto la notizia. Ho provato a chiamare suo fratello ma non mi ha risposto”, racconta. “So che è stato arrestato e poi è caduto in coma. Non ho difficoltà a credere che abbia partecipato alle manifestazioni. Parlavamo di politica. Mehdi voleva un ...