Iran | altra vittima del regime | Mehdi muore dopo il carcere e le torture | aveva studiato a Bologna

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Arrestato per aver manifestato contro il, poi pestato, torturato, e rilasciato per paura che morisse nella cella dove era stato rinchiuso:Zare Ashkzari, un ragazzo poco più che trentenne, è mortoventi giorni di coma infarmacia all’università di, per poi tornare in patria due anni fa. Amnesty International Italia ha diffuso le prime informazioni sulla vicenda, con annesso un messaggio di Patrick Zaki, che ha spiegato come ora l’ateneo abbia “una nuovadella libertà di espressione”: “Purtroppo – ha detto lo studente egiziano – questa volta era troppo tardi per salvarlo”. Sanam Naderi, studentessaiana che vive a, ha raccontato all’Ansa: ...

Da un lato in Iran dove le proteste sono iniziate per la morte di Mahsa Amini che era stata fermata e arrestata dalla polizia locale perché non indossava correttamente l'hijab, dall'altro lato... In Iran un altro manifestante sta per essere giustiziato Il 30enne era in coma per le brutali violenze. Aveva studiato in Italia. Il messaggio di Zaki Morto dopo terribili torture e lunghi venti giorni di coma. E' stata la sorte dell'ultima vittima del regime... Iran, il coinquilino dell'ex studente di Bologna ucciso: "Sognava un Paese libero. Era tornato a casa perché la mamma era malata" di Gabriella Colarusso Alireza Hashemi racconta i due mesi in cui ha condiviso...