Iran | 33enne morto dopo le torture | Amnesty | “Aveva studiato e lavorato a Bologna”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un giovane poco più che trentenne èinventi giorni di coma a seguito di. Era stato arrestato, pestato e poi rilasciato proprio per paura che morisse in cella. Si chiamava Mehdi Zare Ashkzari e a rendere la sua agghiacciante fine ancora più ‘sentita’ in Italia è il legame cone con la sua università in particolare, dove Mehdifarmacia, prima di rientrare in patria due anni fa. Ed èInternational Italia a diffondere le prime informazioni sul caso. Il messaggio di Patrick Zaki Patrick Zaki scarcerato22 mesi di detenzione in EgittoPoi il messaggio di Patrick Zaki che, con la scomparsa del trentenneiano, sottolinea come l’Università di ...

Luce

Un giovane poco più che trentenne è morto indopo venti giorni di coma a seguito di torture. Era ...Mehdi Zare Ashkzari , unche aveva studiato all'Università di Bologna, è morto indopo 20 giorni di coma in seguito alle torture subite in carcere. Lo ha fatto sapere Amnesty ... Iran, 33enne morto dopo le torture, Amnesty: “Aveva studiato e ... È morto per le torture ricevute in carcere il 31enne Mehdi Zare Ashkzari, ex studente iraniano in Italia ucciso a Teheran per aver preso parte alle ...Un giovane poco più che trentenne è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. Era stato arrestato, pestato e poi rilasciato proprio per paura che morisse in cella. Si chiamava Mehd ...