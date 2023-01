“Io non ho sbagliato niente” | Antonella Fiordelisi diventa “poetessa” | confronto con Donnamaria | lui distante e spunta un video shock

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha raggiunto il “limite” chiudendo connella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Lenticchio, ha voluto terminare la storia con un monologo da “brividi” per non dimenticare.” al GF Vip:conPerché hai fatto in tre giorni tutto ciò che io odio in un uomo?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.