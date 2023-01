Inzaghi | 'La mia ricetta | meno playstation e più campetto Leao sia una bandiera del Milan | Lukaku'

Calciomercato.com

Se vieni a casasembra un ospedale... Ho tutto per recuperare più veloce possibile, ma questa ... Su: "Sa come stimolare i giocatori. Sa come trovare tirare fuori il leone che è dentro di me.MILANO - Romelu Lukaku è pronto ad essere l'innesto in più per l' Inter di Simone, sopo un prima parte di stagione condizionata dagli infortuni l'attaccante belga vuole . In ...per la... Inzaghi: 'La mia ricetta: meno playstation e più campetto. Leao sia ... Lunga intervista di Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, al Corriere dello Sport: "Credo che di me la gente apprezzi il fatto che do sempre tutto me stesso, che non fingo. Mi nutro dell’affetto ...L’ex bomber di Milan e Juve, oggi è allenatore della Reggina, seconda in serie B: «Qui c’è un progetto. Milan e Inter possono recuperare ma il Napoli ha un grande vantaggio. De Ketelaere va aspettato» ...