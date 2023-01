Inzaghi avvisato | Spalletti è il re delle trasferte | si infuoca Inter-Napoli

Tutto Napoli

Per entrambe le squadre si trattava dell'ultimo test prima del 4 gennaio, quando ripartirà il campionato: i neroverdi ospiteranno la Sampdoria , per la squadra diil big match di San Siro ...Per farlo però Simoneavrebbe bisogno di qualche nuova pedina su cui puntare da qui alla ... Beppe Marotta però ha giàtutti: per riuscire a fare mercato serve prima sfoltire la rosa. E ... Il Roma - “Spalletti re in trasferta, Inzaghi è avvisato”. Mercoledì andrà in scena Inter-Napoli, match di cartello della riapertura del campionato. Il quotidiano Roma evidenzia in prima pagina un dato relativo al rendimento di Luciano Spalletti fuori casa: “ ...Filippo Inzaghi, attuale tecnico della Reggina, parla ai microfoni del Corriere della Sera della lotta scudetto in Serie A.